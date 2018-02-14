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    Азер Тагиев прокомментировал нынешнюю деятельность Коллегии адвокатов

    Есть определенные правила, которым нужно следовать

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Я сейчас чувствую себя хорошо, продолжаю лечение".

    Как сообщает Report, об этом заявил бывший председатель Коллегии адвокатов, член Центральной избирательной комиссии Азер Тагиев.

    Он отметил, что по возможности участвует в заседаниях ЦИК: "Есть определенные правила, которым нужно следовать".

    А.Тагиев затронул реформы в Коллегии адвокатов: "Там все хорошо, я наблюдаю, все в порядке. Когда я был председателем, все тоже было в порядке".

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