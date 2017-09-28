Азер Тагиев освобожден от занимаемой должности, новый председатель Коллегии адвокатов будет избран в декабре

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Председатель президиума Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Азер Тагиев освобожден от занимаемой должности.

Об этом Report сообщили из президиума Коллегии.

Так, 27 сентября состоялось заседание президиума Коллегии. Было рассмотрено обращение, адресованное А. Тагиевым. Он в своем обращении изъявил желание покинуть пост в связи с состоянием здоровья. А. Тагиев из-за проблем со здоровьем на заседании не участвовал. Его обращение было рассмотрено и он был освобожден от занимаемой должности.

До избрания нового председателя исполнять обязанности главы будет заместитель председателя Фархад Наджафов.

5-летний срок полномочий А. Тагиева заканчивался в декабре этого года.

Тогда же состоится конференция Коллегии адвокатов, на которой будут избраны члены и председатель президиума.