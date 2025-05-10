Azbrand презентовал видеоролик, посвященный дню рождения Гейдара Алиева

Группа компаний Azbrand опубликовалa в социальной сети Instagram видео, посвященное дню рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алирза оглы Алиева.

Группа компаний Azbrand опубликовалa в социальной сети Instagram видео, посвященное дню рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алирзы оглу Алиева.

Как сообщил вице-председатель компании Рифат Султан-заде, в основе видео лежит стихотворение "Элегия" Лейлы Алиевой.

"Хочу выразить благодарность директору Nine Senses Наталье Жуковой за их поддержку и предоставление площадки, а также Тогрулу Авшару и его команде за потрясающую работу в процессе съемок. Отдельную признательность выражаю Лейле Гулиевой за авторскую композицию и музыкальное сопровождение и Анастасии Аввакумовой за работу с видео", - прокомментировал публикацию Рифат Султан-заде.