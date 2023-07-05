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AZAL призывает пассажиров Баку-Нахчыван-Баку заранее планировать  путешествия 

AZAL призывает пассажиров Баку-Нахчыван-Баку заранее планировать  путешествия  В ответ на растущий спрос со стороны пассажиров, AZAL продолжает увеличивать количество ежедневных рейсов на маршруте Баку-Нахчыван-Баку.
Внутренняя политика
5 июля 2023 г. 19:25
AZAL призывает пассажиров Баку-Нахчыван-Баку заранее планировать  путешествия 

В ответ на растущий спрос со стороны пассажиров, AZAL продолжает увеличивать количество ежедневных рейсов на маршруте Баку-Нахчыван-Баку.

Как сообщили Report в AZAL, так, в этом направлении вместо 4 регулярных рейсов в день запланировано минимум 12, что обеспечивает пассажирам удобство в планировании поездок и возможность выбора наиболее удобного времени вылета.

Таким образом, Национальный авиаперевозчик Азербайджана стремится полностью удовлетворить спрос пассажиров на рейсы между Баку и Нахчываном.

Авиакомпания всегда старается быть гибкой и понимающей к тем пассажирам, которые в силу объективных обстоятельств (состояние здоровья, поминки) срочно отправляются в Нахчыван. AZAL идет навстречу этим пассажирам и оперативно помогает им с приобретением авиабилетов.

Но с учетом постоянно растущего спроса на авиаперевозки, авиакомпания рекомендует всем остальным пассажирам заранее планировать свои путешествия и подходить к кассам за три и более дня до даты вылета. Приобретение билетов заранее поможет им избежать возможных неудобств.

Отметим, что работа гражданской авиации также организована согласно определенному плану. Этот план включает в себя множество аспектов, среди которых расписание полетов, подготовка самолетов перед вылетом, контрольные проверки и другие задачи.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, в официальных кассах AZAL, или обратившись в колцентр по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру - +994(55) 204 65 54.

Отметим, что стоимость авиабилетов на рейсы внутри республики регулируется Тарифным советом и в настоящее время по направлениям Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку составляет 60 манатов для граждан Азербайджана и 70 манатов для иностранных граждан.

Кроме того, в отношении детей-инвалидов в возрасте до 18-ти лет, студентов, а также инвалидов I и II группы действует скидка в размере 10 манатов. Только эти категории пассажиров могут оформить билеты в официальных кассах авиакомпании в аэропортах Баку и Нахчывана. При приобретении билетов эти пассажиры должны представить соответствующие документы.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Naxçıvan-Bakı sərnişinlərini səyahətlərini öncədən planlaşdırmağa çağırıb

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