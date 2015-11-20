Аяз Муталлибов посетил могилу жертв сбитого армянами вертолета

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Экс-президент Азербайджана Аяз Муталлибов посетил в Аллее почетного захоронения могилы государственных деятелей, погибших в вертолете "Ми-8", сбитом армянами над селом Гаракенд Ходжавендского района.

Как сообщает Report, экс-президент возложил цветы на могилы жертв армянского террора.

А.Муталлибов, который являлся в тот период президентом страны, заявил Report, что это - одна из самый больших трагедий в истории Азербайджана: "Эта трагедия навсегда осталась в памяти народа. Несмотря на то, что миновало 24 года с той даты, ничто не забыто. Когда смотришь на могилы, становится очень тоскливо. Этого не должно было случиться. То были смутные времена. Эти события надо рассматривать в контексте геополитических вопросов. Необходимо расследовать, кто был заинтересован в совершении этого события, кто был заказчиком и другие вопросы".

Отметим, что трагедия произошла 20 ноября 1991 года. В результате погибли 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии. Среди погибших: Тофиг Казым оглу Исмаилов - государственный секретарь, Исмет Исмаил оглу Гаибов - генеральный прокурор, Магомед Наби оглу Асадов - министр внутренних дел, Зульфи Салех оглу Гаджиев - вице-премьер, Вагиф Джафар оглу Джафаров - депутат, Вели Гусейн оглу Мамедов - депутат, Осман Мирзагусейн оглу Мирзоев - завотделом Аппарата президента, Гурбан Гусейн оглу Намазалиев - заместитель министра, Игорь Александрович Плавицкий - прокурор НКАО, Сергей Семенович Иванов - начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху, Николай Владимирович Жинкин - комендант района чрезвычайного положения, Санлал Дасумович Сериков - замминистра внутренних дел Казахстана, Михаил Дмитриевич Лукашов - генерал-майор милиции, Олег Николаевич Кочерев - полковник-лейтенант, Рафиг Мамед оглу Мамедов - помощник госсекретаря, Алы Мустафа оглу Мустафаев - тележурналист, Ариф Исмаил оглу Гусейнзаде - осветитель на AzTV, Фахреддин Ибрагим оглу Шахбазов - видеооператор, Вячеслав Владимирович Котов - командир экипажа вертолета, Геннадий Владимирович Домов - член экипажа вертолета, Дмитрий Борисович Яровенко - член экипажа вертолета.

Сначала выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в холм, а через несколько дней подтвердился факт, что он был сбит.