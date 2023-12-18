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Автомобильные дороги на территории Низаминского района Баку будут капитально отремонтированы

Автомобильные дороги на территории Низаминского района Баку будут капитально отремонтированы Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку.
Внутренняя политика
18 декабря 2023 г. 13:28
Автомобильные дороги на территории Низаминского района Баку будут капитально отремонтированы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 450,0 (четыреста пятьдесят) тысячи манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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