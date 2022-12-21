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Автомобиль миротворцев в очередной раз беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын

Автомобиль миротворцев в очередной раз беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын Сегодня днем принадлежащий российским миротворцам автомобиль марки Toyota в очередной раз беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын.
Внутренняя политика
21 декабря 2022 г. 16:59
Автомобиль миротворцев в очередной раз беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын

Сегодня днем принадлежащий российским миротворцам автомобиль марки Toyota в очередной раз беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын.

Как передает с места событий сотрудник Report, это еще раз доказывает, что несмотря на проводимую на дороге акцию, она открыта для гуманитарных целей.

Акция продолжается, несмотря на холодные погодные условия.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже десятый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Russian peacekeepers' passenger car pass freely through Khankandi-Lachin road again - VIDEO
Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülhməramlılarının avtomobili növbəti dəfə maneəsiz hərəkət edib - VİDEO

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