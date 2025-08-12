О нас

Австралия призвала Баку и Ереван ускорить подписание мирного соглашения

Внутренняя политика
12 августа 2025 г. 11:00
МИД Австралии приветствует парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, сделанное 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

Как передает Report, в заявлении подчеркивается, что это является важным и обнадеживающим шагом на пути к урегулированию давнего конфликта на Южном Кавказе.

Австралия высоко оценила роль президента США Дональда Трампа в достижении этого позитивного прорыва.

"Мы призываем обе стороны как можно скорее приступить к подписанию всеобъемлющего мирного соглашения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Австралия подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении.

Версия на азербайджанском языке Avstraliya Bakı və İrəvanı sülh sazişinin imzalanmasını sürətləndirməyə çağırıb

