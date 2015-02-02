​Аурелия Григориу: Зачинщики Ходжалинского геноцида должны предстать перед международным судом

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при поддержке Совета по прессе и Форума национальных НПО Центр сотрудничества азербайджанцев и других тюркоязычных народов провел мероприятие на тему "Геноцид азербайджанцев: преступление XX века против человечества".

Как сообщает Report, на мероприятии наряду с представителями НПО участвовала также омбудсмен Молдовы Аурелия Григориу.

Присутствующий здесь председатель Совета по прессе Афлатун Амашов напомнил, что армяне готовятся отмечать т.н. "геноцид армян": "В действительности, геноциду со стороны армян подверглись азербайджанцы. Как в 1905-1907 гг., так и после II Мировой войны проживающие в Армении азербайджанцы были сосланы с родных территорий, убиты. Армяне зверски убивали азербайджанцев в Баку, Шемахе, Лянкяране. В конце XIX века на территорию Азербайджана стали переселять армян, которые всегда придерживались по отношению к нам враждебной позиции. Это проявлялось и при СССР. Одной из самых страшных трагедий XX века стал Ходжалинский геноцид, превратившийся в кровавую страницу в истории человечества. Подобными мероприятиями мы хотим довести до мира азербайджанскую действительность".

Выступивший председатель Центра сотрудничества азербайджанцев и других тюркоязычных народов Ильхам Исмайлов коснулся работ, проведенных в связи с Ходжалинским геноцидом. Он отметил, что ежегодно возглавляемая им организация проводит в Страсбурге шествие: "25 февраля этого года совместно с Обществом бельгийско-азербайджанской дружбы мы проведем митинг перед Европарламентом. В связи с этим мы уже обратились в местные официальные структуры".

И.Исмайлов призвал НПО принять активное участие в доведении ходжалинской действительности до мира.

Омбудсмен Молдовы Аурелия Григориу заявила, что виновные в Ходжалинском геноциде должны понести наказание: "Зачинщики геноцида должны предстать перед Гаагским судом и Международным военным трибуналом. Причастные к кровавым событиям в Ходжалы живы по сей день и многие из них до сих пор занимают руководящие посты в правительственных структурах Армении. Несмотря на истечение 23 лет, эта трагедия до сих пор не получила должную правовую оценку".

Выступившие на мероприятии отметили, что трагедия в Ходжалы является одной из самых страшных геноцидов XX века и заявили о важности работ на пути его признания в мире.