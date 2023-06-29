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Аудиовизуальный совет Азербайджана распространил заявление в связи с нападением на сотрудников AzTV во Франции

Аудиовизуальный совет Азербайджана распространил заявление в связи с нападением на сотрудников AzTV во Франции Аудиовизуальный совет Азербайджана распространил заявление в связи с нападением 28 июня во Франции на съемочную группу ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV).
Внутренняя политика
29 июня 2023 г. 20:00
Аудиовизуальный совет Азербайджана распространил заявление в связи с нападением на сотрудников AzTV во Франции

Аудиовизуальный совет Азербайджана распространил заявление в связи с нападением 28 июня во Франции на съемочную группу ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV).

Как передает Report, в документе говорится:

"Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики решительно осуждает давление и угрозы в отношении сотрудников телеканала AzTV, выполнявших свой профессиональный долг во Франции, и расценивает данный факт как угрозу свободе слова и медиа.

Как известно, 28 июня 2023 года во время подготовки репортажа во Франции на корреспондента и оператора ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" было совершено нападение, им были нанесены легкие телесные повреждения, у них отобрали камеры и подвергли угрозам.

Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики, будучи регулирующим органом в сфере аудиовизуальных медиа, призывает соответствующие органы Франции, а также международные организации по защите прав журналистов и СМИ дать правовую оценку инциденту, требует от местных правоохранительных органов принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем".

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Версия на азербайджанском языке Audiovizual Şura Fransada AzTV-nin əməkdaşlarına olunmuş təzyiq və hədələri pisləyib

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