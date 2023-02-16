ASAN xidmət удостоен награды "Самая передовая государственная служба мира"

На 10-м Всемирном правительственном саммите, проходившем в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, ASAN xidmət был удостоен награды "Самая передовая государственная служба мира" в рамках программы Global Government Excellence Award.

На 10-м Всемирном правительственном саммите, проходившем в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, ASAN xidmət был удостоен награды "Самая передовая государственная служба мира" в рамках программы Global Government Excellence Award.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN xidmət).

Было отмечено, что награду председателю Государственного агентства Ульви Мехтиеву вручил наследный принц эмирата Дубай шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

Global Government Excellence Award учрежден по инициативе правительства Объединенных Арабских Эмиратов в рамках Всемирного правительственного саммита с целью поощрения успешной практики, стимулирования инноваций в сфере предоставления государственных услуг и оценки передовых правительственных инициатив в мире.

Азербайджан был выбран из 80 стран-кандидатов победителем премии "Самая передовая государственная служба в мире".