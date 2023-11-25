"ASAN xidmət" проводит марафон по управлению "100 профессиональных лет"

Состоялась церемония открытия марафона по управлению "100 профессиональных лет", организованного Центром инновационного развития ASAN при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Состоялась церемония открытия марафона по управлению "100 профессиональных лет", организованного Центром инновационного развития ASAN при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям ("ASAN xidmət").

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Али Ахмедов, председатель "ASAN xidmət" Ульви Мехтиев, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, член совета старейшин Организации тюркских государств Гасан Гасанов, общественно-политические деятели и представители медиа.

Цель марафона является поддержать формирование кадрового потенциала молодых руководителей путем ознакомления их с богатым управленческим опытом общенационального лидера Гейдара Алиева.

Участники мероприятия рассказали о богатом политическом наследии великого лидера.

Затем были представлены видеоролики, посвященные 100-летнему юбилею Гейдара Алиева, а также презентация о деятельности Центра инновационного развития ASAN.