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"ASAN xidmət" проводит марафон по управлению "100 профессиональных лет"

"ASAN xidmət" проводит марафон по управлению "100 профессиональных лет" Состоялась церемония открытия марафона по управлению "100 профессиональных лет", организованного Центром инновационного развития ASAN при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.
Внутренняя политика
25 ноября 2023 г. 12:52
ASAN xidmət проводит марафон по управлению 100 профессиональных лет

Состоялась церемония открытия марафона по управлению "100 профессиональных лет", организованного Центром инновационного развития ASAN при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям ("ASAN xidmət").

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Али Ахмедов, председатель "ASAN xidmət" Ульви Мехтиев, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, член совета старейшин Организации тюркских государств Гасан Гасанов, общественно-политические деятели и представители медиа.

Цель марафона является поддержать формирование кадрового потенциала молодых руководителей путем ознакомления их с богатым управленческим опытом общенационального лидера Гейдара Алиева.

Участники мероприятия рассказали о богатом политическом наследии великого лидера.

Затем были представлены видеоролики, посвященные 100-летнему юбилею Гейдара Алиева, а также презентация о деятельности Центра инновационного развития ASAN.

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Версия на азербайджанском языке “ASAN xidmət” “Peşəkar 100 il” idarəçilik marafonunu reallaşdırır

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