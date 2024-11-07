ASAN xidmət проведет международный форум в рамках COP29

14 ноября ASAN xidmət проведет в Баку Министерский форум по передовому зеленому управлению в рамках международной конференции COP29.

14 ноября ASAN xidmət проведет в Баку Министерский форум по передовому зеленому управлению в рамках международной конференции COP29.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN хidmət).

На форуме примут участие руководители 7 международных организаций, а также министерств примерно 20 стран, ведущие эксперты, представители различных компаний, научно-исследовательских институтов и академических кругов.

Мероприятие станет платформой для обмена передовым опытом, здесь также будут представлены инновационные модели Азербайджана, в том числе ASAN xidmət. Участники будут проинформированы о том, как данные модели могут способствовать устойчивой инфраструктуре, поощрению инклюзивности и вкладу в международное сотрудничество для реагирования на изменение климата.