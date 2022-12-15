"ASAN xidmət" обеспечил оказание государственных услуг почти по 60 млн обращений

За период деятельности "ASAN xidmət" обеспечил оказание государственных услуг почти по 60 миллионам обращений.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам".
"В декабре 2022 года мы отметим 10-летие начала деятельности первого центра "ASAN xidmət". Сегодня различные государственные структуры, а также частные компании оказывают в центрах "ASAN xidmət" - в едином пространстве в целом более 360 услуг. За период деятельности "ASAN xidmət" обеспечил оказание государственных услуг почти по 60 миллионам обращений. Согласно проведенным опросам, коэффицент удовлетворенности граждан услугами составил 99,8%", - говорится в обращении.