ASAN xidmət не будет работать 4 дня

25, 26 июля и 1, 2 августа будут нерабочими днями

В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах до 06:00 5 августа 2020 будет действовать особый режим карантина.

Как сообщили Report в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте в связи с ужесточенным карантинным режимом во всех центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal в Баку, и региональных центрах в Гяндже, Масаллы, Сумгайыте, Мингячевире, Барде, Шеки 25, 26 июля и 1, 2 августа будут нерабочими днями.

В другие дни граждане могут воспользоваться услугами, обратившись в центры на основании соответствующих правил. С 27 апреля в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal прием граждан осуществляется при заблаговременном занятии очереди посредством мобильного приложения ASAN xidmət, через сайт www.asan.gov.az и call-центр "108".