ASAN xidmət и ASAN kommunal не будут работать до 26 марта

В связи с праздником Новруз 20-26 марта будут нерабочими днями в ASAN xidmət и ASAN kommunal.

В связи с праздником Новруз 20-26 марта будут нерабочими днями в ASAN xidmət и ASAN kommunal.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Сообщается, что 20 марта граждане смогут только получить готовый документ в рамках услуги получения и замены удостоверения личности и общегражданского паспорта.

С 27 марта граждане могут обращаться в центры ASAN xidmət для получения соответствующих услуг.

В центрах ASAN kommunal воскресенье будет нерабочим днем.