ASAN Хidmət и ASAN Кommunal не будут работать один день

В связи с тем, что 26 июня отмечается День Вооруженных сил Азербайджанской Республики, в этот день центры ASAN Хidmət и ASAN Kommunal не будут работать.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

С 27 июня граждане смогут воспользоваться услугами, обратившись в центры на основе соответствующих правил.

Напомним, что с 27 июня прием граждан в центрах ASAN Хidmət и ASAN Kommunal будет осуществляться через мобильное приложение ASAN Хidmət, сайт www.asan.gov.az и Call-центр "108" по заранее установленной онлайн-очереди.