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Арустамян: Удовлетворены обеспечением беспрепятственного перехода через ППП "Лачын"

Арустамян: Удовлетворены обеспечением беспрепятственного перехода через ППП "Лачын" Проехавшая сегодня через погранично-пропускной пункт "Лачын" в направлении Ханкенди-Горус Элен Арустамян выразила удовлетворение обеспечением беспрепятственного проезда через ППП.
Внутренняя политика
22 августа 2023 г. 11:38
Арустамян: Удовлетворены обеспечением беспрепятственного перехода через ППП Лачын

Проехавшая сегодня через погранично-пропускной пункт "Лачын" в направлении Ханкенди-Горус Элен Арустамян выразила удовлетворение обеспечением беспрепятственного проезда через ППП.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом она сказала азербайджанским журналистам.

Э. Арустамян, выразившая удовлетворение обеспечением свободного проезда через ППП, отметила, что все прошло хорошо.

Она оценила отношение азербайджанцев как нормальное.

Отметим, что сегодня через ППП "Лачын" в направлении Ханкенди-Горус обеспечен свободный проезд около 60 человек армянской национальности.

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Версия на английском языке Person of Armenian origin expresses satisfaction with provision of free passage through Lachin border checkpoint
Версия на азербайджанском языке Erməniəsilli şəxs: "Laçın" sərhəd-buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçidin təmin olunmasından razıyıq"

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