Арустамян: Удовлетворены обеспечением беспрепятственного перехода через ППП "Лачын"

Проехавшая сегодня через погранично-пропускной пункт "Лачын" в направлении Ханкенди-Горус Элен Арустамян выразила удовлетворение обеспечением беспрепятственного проезда через ППП.

Проехавшая сегодня через погранично-пропускной пункт "Лачын" в направлении Ханкенди-Горус Элен Арустамян выразила удовлетворение обеспечением беспрепятственного проезда через ППП.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом она сказала азербайджанским журналистам.

Э. Арустамян, выразившая удовлетворение обеспечением свободного проезда через ППП, отметила, что все прошло хорошо.

Она оценила отношение азербайджанцев как нормальное.

Отметим, что сегодня через ППП "Лачын" в направлении Ханкенди-Горус обеспечен свободный проезд около 60 человек армянской национальности.