Артур Раси-заде подписал постановление о создании ООО “Сумгайытский бульвар”

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В целях сохранения инфраструктуры Приморского бульвара Сумгайыт, обеспечения экологической безопасности, усовершенствования системы управления, обеспечения контроля за территорией при Исполнительной власти города Сумгайыт создано Общество с ограниченной ответственностью “Сумгайытский бульвар”.

Как сообщает Report, постановление было подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

Согласно постановлению, аппарат управления ООО “Сумгайытский бульвар” определен в составе 10 штатных единиц.

Государственному комитету по вопросам имущества поручена реализация необходимых мер для утверждения Устава и государственной регистрации обществ.

На содержание Сумгайытского бульвара будет выделено триста тысяч манатов из резервного фонда госбюджета Азербайджана на 2017 год.