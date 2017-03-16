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    Артур Раси-заде подписал постановление о создании ООО “Сумгайытский бульвар”

    На содержание Сумгайытского бульвара будет выделено триста тысяч манатов

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В целях сохранения инфраструктуры Приморского бульвара Сумгайыт, обеспечения экологической безопасности, усовершенствования системы управления, обеспечения контроля за территорией при Исполнительной власти города Сумгайыт создано Общество с ограниченной ответственностью “Сумгайытский бульвар”.

    Как сообщает Report, постановление было подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

    Согласно постановлению, аппарат управления ООО “Сумгайытский бульвар” определен в составе 10 штатных единиц.

    Государственному комитету по вопросам имущества поручена реализация необходимых мер для утверждения Устава и государственной регистрации обществ.

    На содержание Сумгайытского бульвара будет выделено триста тысяч манатов из резервного фонда госбюджета Азербайджана на 2017 год. 

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