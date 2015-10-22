​Артур Раси-заде отменил одно из постановлений Кабинета министров

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана отменил постановление "Об утверждении "Правил приостановления строительных работ Государственным агентством по контролю над безопасностью на строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям".

Как сообщает Report, документ об отмене постановление подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Решение об отмене принято в целях обеспечения исполнения пункта 2.2 Указа президента Азербайджанской Республики №533 от 22 мая 2015 года "Об утверждении "Правил приостановления строительных работ".

Отметим, что отмененные Правила определяли механизм приостановления строительных работ Государственным агентством по контролю над безопасностью на строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики в целях предотвращения и устранения нарушений, допущенных в результате несоблюдения строительных норм и правил при строительстве зданий и сооружений I и II уровней ответственности (за исключением индивидуальных жилых и дачных домов высотой до 12 м), утвержденной в соответствующем порядке проектной документации и требований нормативно-правовых актов.