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Артур Герасимов: Цель миссии от ОБСЕ - оценить соответствие выборов стандартам

Артур Герасимов: Цель миссии от ОБСЕ - оценить соответствие выборов стандартам Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направляет наблюдательные миссии на выборы во всех странах мира.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 14:06
Артур Герасимов: Цель миссии от ОБСЕ - оценить соответствие выборов стандартам

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направляет наблюдательные миссии на выборы во всех странах мира.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии от ОБСЕ Артур Герасимов.

По его словам, за выборами в Азербайджане наблюдают краткосрочная миссия от ПА ОБСЕ, долгосрочная и краткосрочная миссии от БДИПЧ: "Общее число наблюдателей превышает 300. Они мониторят выборы в Баку, Сумгайыте, Нахчыване и в различных регионах страны".

По его словам, основной целью является оценить соответствие процесса голосования определенным стандартам.

"Есть четкие принципы, стандарты, процедуры, правила. Они отражены в Копенгагенском документе, принятом в 1990 году. Все наблюдатели от ОБСЕ прошли серьезную подготовку", - добавил Герасимов.

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Версия на английском языке Artur Gerasimov: OSCE/ODIHR mission aims to assess elections’ compliance with standards
Версия на азербайджанском языке ATƏT müşahidə missiyasının koordinatoru: “Məqsədimiz seçkinin standartlara uyğun olub-olmamasını qiymətləndirməkdir”

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