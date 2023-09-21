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Армянским жителям Карабаха будет оказана гуманитарная поддержка

Армянским жителям Карабаха будет оказана гуманитарная поддержка Азербайджан планирует оказать гуманитарную поддержку армянским жителям Карабахского региона Азербайджана в ближайшее время.
Внутренняя политика
21 сентября 2023 г. 16:41
Армянским жителям Карабаха будет оказана гуманитарная поддержка

Азербайджан планирует оказать гуманитарную поддержку армянским жителям Карабахского региона Азербайджана в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече в Евлахе между представителями центральной власти Азербайджана и представителями армянских жителей Карабаха.

Представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера отметили особую потребность в топливе.

В то же время они попросили оказать гуманитарную помощь, в том числе продовольственную.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для отопительных систем детских садов и школ, а также скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.

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Версия на английском языке Humanitarian support planned to be provided to Armenian residents of Karabakh soon
Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməni sakinlərinə tezliklə humanitar dəstəyin həyata keçirilməsi planlaşdırılır

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