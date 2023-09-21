Армянским жителям Карабаха будет оказана гуманитарная поддержка

Азербайджан планирует оказать гуманитарную поддержку армянским жителям Карабахского региона Азербайджана в ближайшее время.
Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече в Евлахе между представителями центральной власти Азербайджана и представителями армянских жителей Карабаха.
Представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера отметили особую потребность в топливе.
В то же время они попросили оказать гуманитарную помощь, в том числе продовольственную.
По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для отопительных систем детских садов и школ, а также скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.