Армянский житель Карабаха: С азербайджанцами у нас всегда были дружеские отношения

"Я долгое время жил в Баку и очень позитивно отношусь к мирному проживанию азербайджанцев и армян".

"Я долгое время жил в Баку и очень позитивно отношусь к мирному проживанию азербайджанцев и армян".

По сообщению сотрудника Report, командированного в Лачын, об этом сказал армянский житель Карабаха (имя не разглашается).

По его словам, у него было много друзей в Азербайджане: "Я врач. Главный врач в Баку Джалилов был моим другом. Мне сделали операцию на сердце. Сейчас в очередной раз еду на обследование в Ереван. Естественно, после лечения я вернусь в Ханкенди".

По его словам, он уже 40 лет живет в Ханкенди:

"С азербайджанцами у нас всегда были дружеские отношения. У меня было много друзей", - отметил он, добавив, что позитивно относится к вопросу реинтеграции.