Армянский житель Ханкенди: У меня не было проблем с азербайджанцами

“Я жил в Ханкенди. До этого у нас не было света, спасибо, вчера нам дали свет”.

“Я жил в Ханкенди. До этого у нас не было света. Спасибо, вчера нам дали свет”.

Как сообщает Report, об этом рассказал житель Карабаха армянского происхождения Володя Степанян.

Он отметил, что пока не знает, вернется ли в Ханкенди: "Мне 63 года, я живу один. Я еще не принял конкретного решения о возвращении”.

Он рассказал, что в свое время работал вместе с азербайджанцами: "В то время моим начальником был Назир Дадашов, который сделал мне много хорошего. У меня не было проблем с азербайджанцами”.