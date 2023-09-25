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Армянский житель Ханкенди: У меня не было проблем с азербайджанцами

Армянский житель Ханкенди: У меня не было проблем с азербайджанцами “Я жил в Ханкенди. До этого у нас не было света, спасибо, вчера нам дали свет”.
Внутренняя политика
25 сентября 2023 г. 11:26
Армянский житель Ханкенди: У меня не было проблем с азербайджанцами

“Я жил в Ханкенди. До этого у нас не было света. Спасибо, вчера нам дали свет”.

Как сообщает Report, об этом рассказал житель Карабаха армянского происхождения Володя Степанян.

Он отметил, что пока не знает, вернется ли в Ханкенди: "Мне 63 года, я живу один. Я еще не принял конкретного решения о возвращении”.

Он рассказал, что в свое время работал вместе с азербайджанцами: "В то время моим начальником был Назир Дадашов, который сделал мне много хорошего. У меня не было проблем с азербайджанцами”.

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Версия на английском языке Armenian resident of Khankandi: 'I have never had any problems with Azerbaijanis'
Версия на азербайджанском языке Xankəndinin erməni sakini: “Azərbaycanlılarla heç bir problem yaşamamışam”

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