Армянский плагиат азербайджанской песни "Карабах" удален c музыкальных платформ

Клип армянского исполнителя Гора Епремяна на песню под названием Sirun jan, которая является очевидным плагиатом произведения азербайджанского композитора Бахрама Насибова "Карабах", вслед за YouTube удален также с других музыкальных платформ.

Клип армянского исполнителя Гора Епремяна на песню под названием Sirun jan, которая является очевидным плагиатом произведения азербайджанского композитора Бахрама Насибова "Карабах", вслед за YouTube удален также с других музыкальных платформ.

Об этом Report сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.

Согласно информации, при поддержке Агентства и техническом содействии Общественного объединения "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" на основе обращения наследника композитора Б.Насибова Адиля Насибова в администрацию YouTube, данная песня из-за нарушения авторских прав была удалена YouTube не только с одноименной платформы, но и с Youtube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer и других цифровых музыкальных платформ дистрибьюторской компанией CD BABY.

Песня Aghji jan в исполнении Арутюна Памбукчяна из-за совпадения с песней "Карабах" азербайджанского композитора Б.Насибова также удалена с YouTube.