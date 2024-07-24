О нас

Армянский плагиат азербайджанской песни "Карабах" удален c музыкальных платформ

Армянский плагиат азербайджанской песни "Карабах" удален c музыкальных платформ Клип армянского исполнителя Гора Епремяна на песню под названием Sirun jan, которая является очевидным плагиатом произведения азербайджанского композитора Бахрама Насибова "Карабах", вслед за YouTube удален также с других музыкальных платформ.
Внутренняя политика
24 июля 2024 г. 18:11
Армянский плагиат азербайджанской песни Карабах удален c музыкальных платформ

Клип армянского исполнителя Гора Епремяна на песню под названием Sirun jan, которая является очевидным плагиатом произведения азербайджанского композитора Бахрама Насибова "Карабах", вслед за YouTube удален также с других музыкальных платформ.

Об этом Report сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.

Согласно информации, при поддержке Агентства и техническом содействии Общественного объединения "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" на основе обращения наследника композитора Б.Насибова Адиля Насибова в администрацию YouTube, данная песня из-за нарушения авторских прав была удалена YouTube не только с одноименной платформы, но и с Youtube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer и других цифровых музыкальных платформ дистрибьюторской компанией CD BABY.

Песня Aghji jan в исполнении Арутюна Памбукчяна из-за совпадения с песней "Карабах" азербайджанского композитора Б.Насибова также удалена с YouTube.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Erməni ifaçının mənimsədiyi “Qarabağ” mahnısı musiqi platformalarından silinib

Самое важное

Азербайджан пригласил Армению на COP29
Азербайджан пригласил Армению на COP29
21 июля 2024 г. 19:19
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
20 июля 2024 г. 19:05
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi