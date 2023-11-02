Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар

Задержанный на территории села Гозлукёрпю Кяльбаджарского района в результате проведенных в сентябре этого года антитеррористических мероприятий локального характера Мадат Бабаян, подозреваемый в совершении террористических актов в составе вооруженных арм

Задержанный на территории села Гозлукёрпю Кяльбаджарского района в результате проведенных в сентябре этого года антитеррористических мероприятий локального характера Мадат Бабаян, подозреваемый в совершении террористических актов в составе вооруженных армянских формирований, указал места на территории села Гозлукёрпю, где он лично закопал тела азербайджанцев, погибших в результате жестокого обращения и пыток.

Как передает Report, об этом сообщили в Службе госбезопасности Азербайджана.

М.Бабаян сообщил, что 26 февраля 1992 года вместе с находившимися в Ходжалы армянскими боевиками он участвовал в установлении поста на перекрестке Ходжалы-Баллыджа-Ханкенди в направлении Ханкенди для сокрытия фактов грабежа имущества, принадлежащего азербайджанцам, и массовых убийств, совершенных в городе. Три дня спустя тела убитых азербайджанцев были доставлены на трех грузовых автомобилях, сброшены в выкопанные ямы на левом берегу реки Гаргар примерно в 400 метрах от этого поста и массово захоронены.

Мадат Бабаян представил подробную информацию об этом, наглядно указав места совершения преступных действий в отношении гражданского населения. Кроме того, он указал места, где лично закопал тела азербайджанцев, захваченных в плен и незаконно удерживаемых в школе села Гозлукёрпю, которые погибли в результате жестокого обращения и пыток. В настоящее время проводятся комплексные расследования упомянутых и других связанных с ними преступлений.