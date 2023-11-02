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Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар

Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар Задержанный на территории села Гозлукёрпю Кяльбаджарского района в результате проведенных в сентябре этого года антитеррористических мероприятий локального характера Мадат Бабаян, подозреваемый в совершении террористических актов в составе вооруженных арм
Внутренняя политика
2 ноября 2023 г. 14:59
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар

Задержанный на территории села Гозлукёрпю Кяльбаджарского района в результате проведенных в сентябре этого года антитеррористических мероприятий локального характера Мадат Бабаян, подозреваемый в совершении террористических актов в составе вооруженных армянских формирований, указал места на территории села Гозлукёрпю, где он лично закопал тела азербайджанцев, погибших в результате жестокого обращения и пыток.

Как передает Report, об этом сообщили в Службе госбезопасности Азербайджана.

М.Бабаян сообщил, что 26 февраля 1992 года вместе с находившимися в Ходжалы армянскими боевиками он участвовал в установлении поста на перекрестке Ходжалы-Баллыджа-Ханкенди в направлении Ханкенди для сокрытия фактов грабежа имущества, принадлежащего азербайджанцам, и массовых убийств, совершенных в городе. Три дня спустя тела убитых азербайджанцев были доставлены на трех грузовых автомобилях, сброшены в выкопанные ямы на левом берегу реки Гаргар примерно в 400 метрах от этого поста и массово захоронены.

Мадат Бабаян представил подробную информацию об этом, наглядно указав места совершения преступных действий в отношении гражданского населения. Кроме того, он указал места, где лично закопал тела азербайджанцев, захваченных в плен и незаконно удерживаемых в школе села Гозлукёрпю, которые погибли в результате жестокого обращения и пыток. В настоящее время проводятся комплексные расследования упомянутых и других связанных с ними преступлений.

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Версия на английском языке Armenian terrorists buried bodies of Khojaly genocide victims in Gozlukorpu village, on banks of Gargar River
Версия на азербайджанском языке Erməni terrorçuları Xocalı soyqırımı qurbanlarının bir hissəsini Qozlukörpü kəndində və Qarqarın sahilində basdırıblar

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