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Армянская диверсионная группа совершила теракт против сотрудников МВД в Ходжавенде - СОВМЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Армянская диверсионная группа совершила теракт против сотрудников МВД в Ходжавенде - СОВМЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Возбуждено уголовное дело в связи с террористическим актом против сотрудников МВД.
Внутренняя политика
19 сентября 2023 г. 11:00
Армянская диверсионная группа совершила теракт против сотрудников МВД в Ходжавенде - СОВМЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Возбуждено уголовное дело по факту террористического акта, совершенного против сотрудников МВД Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации пресс-службы МВД, Службы госбезопасности и Генеральной прокуратуры.

19 сентября транспортное средство марки “КамАЗ”, в котором находились сотрудники МВД Азербайджана, направляясь к месту теракта, в результате которого погибли сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящем через территорию Ходжавендского района, примерно в 04:30 подорвалось на мине, установленной армянской диверсионной группой в недавно построенном туннеле в селе Тагаверд Ходжавендского района.

В результате на месте происшествия погибли сотрудники МВД Джамалзаде Асим Княз оглу (05.02.1994 г. р.), Ширинов Рамиль Ариф оглу (08.07.1987 г. р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г. р.) и Заманов Хазар Азер оглу (21.07.1998 г. р.).

В Главном следственном управлении СГБ по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 УК АР (террор, совершенный организованной группой с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.10, 120.2.11, 120.2.12 (убийство двух и более лиц организованной группой, общеопасным способом, связанное с исполнением потерпевшим служебного долга, с мотивом национальной вражды и неприязни), 228.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение организованной группой огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) и другим статьям.

В рамках уголовного дела продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на английском языке Armenian sabotage group perpetrates terrorist attack against Azerbaijani Interior Ministry employees in Khojavand - JOINT INFORMATION
Версия на азербайджанском языке Erməni təxribat-diversiya qrupu Xocavənddə DİN əməkdaşlarına qarşı terror aktı törədib, cinayət işi başlanıb - BİRGƏ MƏLUMAT

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