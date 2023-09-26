Армянин из Карабаха: Будучи в плену во время I карабахской войны, убедился в гуманности азербайджанского народа

"Я убедился в гуманности азербайджанского народа, когда попал в плен во время Первой карабахской войны".
Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом сказал проживающий в Карабахе армянин Роберт Сафарян.
По его словам, когда он находился в плену азербайджанской стороны, с ним хорошо обращались, ему оказывали помощь.
"Я люблю азербайджанский народ. Все случилось так, как и должно было быть. Рано или поздно вы бы освободили свои земли. Мне не нужен ни Ереван, ни Карабах. Могу честно сказать, что вы - хозяева этой земли. Я одинокий человек, уеду в Россию. Не хочу больше возвращаться в Ханкенди. Никакого давления на нас не оказывается, мы спокойно проезжаем после прохождения проверки".
Армянин из Карабаха: Будучи в плену во время I карабахской войны, убедился в гуманности азербайджанского народаАрмянин из Карабаха: Будучи в плену во время I карабахской войны, убедился в гуманности азербайджанского народа "Я убедился в гуманности азербайджанского народа, когда попал в плен во время Первой карабахской войны". Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом сказал проживающий в Карабахе армянин Роберт Сафарян. По его словам, когда он
Внутренняя политика
26 сентября 2023 г. 11:49
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"Я убедился в гуманности азербайджанского народа, когда попал в плен во время Первой карабахской войны".
Версия на английском языке Person of Armenian origin: 'I witnessed humanity of Azerbiajanis when I was captured in First Karabakh War'
Версия на азербайджанском языке Erməniəsilli şəxs: "Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan tərəfə əsir düşəndə bu xalqın humanistliyinə şahid oldum"