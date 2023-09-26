Армянин из Карабаха: Будучи в плену во время I карабахской войны, убедился в гуманности азербайджанского народа

"Я убедился в гуманности азербайджанского народа, когда попал в плен во время Первой карабахской войны". Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом сказал проживающий в Карабахе армянин Роберт Сафарян. По его словам, когда он

"Я убедился в гуманности азербайджанского народа, когда попал в плен во время Первой карабахской войны".



Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, об этом сказал проживающий в Карабахе армянин Роберт Сафарян.



По его словам, когда он находился в плену азербайджанской стороны, с ним хорошо обращались, ему оказывали помощь.



"Я люблю азербайджанский народ. Все случилось так, как и должно было быть. Рано или поздно вы бы освободили свои земли. Мне не нужен ни Ереван, ни Карабах. Могу честно сказать, что вы - хозяева этой земли. Я одинокий человек, уеду в Россию. Не хочу больше возвращаться в Ханкенди. Никакого давления на нас не оказывается, мы спокойно проезжаем после прохождения проверки".