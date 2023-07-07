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Армянские жители Карабаха беспрепятственно проходят через ППП “Лачын” - ВИДЕО

Армянские жители Карабаха беспрепятственно проходят через ППП “Лачын” - ВИДЕО Армянские жители Карабахского региона Азербайджана в сопровождении Международного Комитета Красного Креста (МККК) беспрепятственно проходят через ППП "Лачын" в направлении Горус-Ханкенди.
Внутренняя политика
7 июля 2023 г. 18:24
Армянские жители Карабаха беспрепятственно проходят через ППП “Лачын” - ВИДЕО

Армянские жители Карабахского региона Азербайджана в сопровождении Международного Комитета Красного Креста (МККК) беспрепятственно проходят через ППП "Лачын" в направлении Горус-Ханкенди.

Как сообщает Report, на видеокадрах, сделанных 7 июля, запечатлен процесс проверки документов армянских жителей, в очередной раз беспрепятственно пересекших в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) ППП "Лачын".

Эти кадры еще раз свидетельствуют об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении армянскими жителями Карабаха пограничного пункта пропуска.

Представляем вниманию читателей эти видеокадры.

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Версия на азербайджанском языке Mülki ermənilər BQXK vasitəsilə Laçındakı sərhəd-buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçirlər - VİDEO

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