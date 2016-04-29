Октай Асадов: Армяне потеряли голову и не знают, что говорят

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Некоторые наши сайты публикуют информацию о видах нашего оружия, расстоянии, с которого они управляются, методах управления. Хотя, в нынешних условиях нужно предоставлять мировому сообществу более точную и всестороннюю информацию о событиях на линии фронта".

Как сообщает Report, об этом, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента, заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов.

По его словам, говоря о таких вопросах в парламенте, депутаты должны быть более внимательными: "Председатели рабочих групп по межпарламентским связям должны отдавать предпочтение письмам, адресованным зарубежным депутатам, коллегам в международных организациях. В письмах они должны раскрывать истину. Правда, письма написаны, но этого мало. Поэтому, в данном вопросе следует быть более активными".

О.Асадов также коснулся писем, написанных сенаторам США: "В своих письмах американские сенаторы призывают Азербайджан покончить якобы с агрессией. Поэтому нам нужно объяснить истину. В нынешней ситуации члены рабочих групп по межпарламентским связям должны отправлять письма своим коллегам и раскрывать правду. Многие не только не знают, где расположен Азербайджан, но и не осведомлены о наших проблемах. Не хочу называть имен. Однако, недавно, мы поставили перед представителями Европы карту. Они даже не знали об оккупации Нагорного Карабаха. Мы должны расширить работу в этом направлении. Нужно информировать тех, кто не знает действительности о Карабахе. Армяне предоставляют международному сообществу ложную информацию. Мы также должны отсылать как можно больше писем".

Председатель Милли Меджлиса добавил, что армяне потеряли голову и не знают, что говорят.