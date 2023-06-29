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Армяне беспрепятственно проходят через ППП в Лачыне

Армяне беспрепятственно проходят через ППП в Лачыне 29 июня при посредничестве Международного комитета Красного креста был обеспечен свободный проезд 8 транспортных средств жителей Карабаха армянского происхождения через Лачынский погранично-пропускной пункт (ППП).
Внутренняя политика
29 июня 2023 г. 16:36
Армяне беспрепятственно проходят через ППП в Лачыне

29 июня при посредничестве Международного комитета Красного креста был обеспечен свободный проезд 8 транспортных средств жителей Карабаха армянского происхождения через Лачынский погранично-пропускной пункт (ППП).

Как сообщает Report, на распространенных кадрах отражен процесс проверки документов гражданских лиц.

После проверки автомобилей обеспечивается их свободный проезд через ППП.

Это свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий или затруднений в прохождении армянских жителей через пограничный-пропускной пункт.

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Версия на английском языке Civilian Armenians pass freely through border checkpoint in Lachin through mediation of ICRC
Версия на азербайджанском языке Mülki ermənilər BQXK vasitəsilə Laçındakı sərhəd-buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçirlər - VİDEO

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