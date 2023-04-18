Ильхам Алиев: Армянам не следует забывать, что сегодня флаг Азербайджана развевается в Карабахе

Армянам не следует забывать, где сегодня развевается флаг Азербайджана. Сегодня флаг Азербайджана развевается в Карабахе.

Армянам не следует забывать, где сегодня развевается флаг Азербайджана. Сегодня флаг Азербайджана развевается в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

«В Агдаме, Физули, Джебраиле, Губадлы, Кяльбаджаре, Лачине, Шуше, Гадруте, Талыше, Суговушане и во многих селах, сотнях сел развевается флаг Азербайджана. Сегодня Азербайджанский флаг развевается в Зангезурских горах, пусть не забывают этого. Они могут приблизиться к этому флагу? Это человекообразное существо и подобные ему могут приблизиться к этому флагу? Они побоятся даже издалека посмотреть на этот флаг», - подчеркнул глава государства.