Армения заявила о готовности к переговорам с Азербайджаном по строительству завода в Араздейане

Министр окружающей среды Армении обратился к исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН и выразил готовность к переговорам с Азербайджаном относительно строительства крупного металлургического завода годовой производительностью 108 т

Министр окружающей среды Армении обратился к исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН и выразил готовность к переговорам с Азербайджаном относительно строительства крупного металлургического завода годовой производительностью 108 тысяч тонн на площади 16,5 тысяч квадратных метров близ населенного пункта в селе Араздейан (Ерасх) на границе с Нахчыванской Автономной Республикой.

Как сообщает Report, 3 июня 2023 года министр экономики Армении Ваан Керобян в своем аккаунте в социальной сети опубликовал информацию о строительстве завода.

13 октября 2023 года в письме, адресованном Азербайджану от имени исполнительного секретаря ЕЭК, было подтверждено, что Армения имеет обязательства по проведению обсуждений о влиянии строительства на окружающую среду и представлению проектных документов.



31 октября 2023 года в результате обращения Азербайджана в ЕЭК и продолжающегося судебно-дипломатического давления на Армению министр экономики Армении заявил о переносе строительства завода на новое место, расположенное дальше от границы.