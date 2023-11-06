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Армения заявила о готовности к переговорам с Азербайджаном по строительству завода в Араздейане

Армения заявила о готовности к переговорам с Азербайджаном по строительству завода в Араздейане Министр окружающей среды Армении обратился к исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН и выразил готовность к переговорам с Азербайджаном относительно строительства крупного металлургического завода годовой производительностью 108 т
Внутренняя политика
6 ноября 2023 г. 17:07
Армения заявила о готовности к переговорам с Азербайджаном по строительству завода в Араздейане

Министр окружающей среды Армении обратился к исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН и выразил готовность к переговорам с Азербайджаном относительно строительства крупного металлургического завода годовой производительностью 108 тысяч тонн на площади 16,5 тысяч квадратных метров близ населенного пункта в селе Араздейан (Ерасх) на границе с Нахчыванской Автономной Республикой.

Как сообщает Report, 3 июня 2023 года министр экономики Армении Ваан Керобян в своем аккаунте в социальной сети опубликовал информацию о строительстве завода.

13 октября 2023 года в письме, адресованном Азербайджану от имени исполнительного секретаря ЕЭК, было подтверждено, что Армения имеет обязательства по проведению обсуждений о влиянии строительства на окружающую среду и представлению проектных документов.

31 октября 2023 года в результате обращения Азербайджана в ЕЭК и продолжающегося судебно-дипломатического давления на Армению министр экономики Армении заявил о переносе строительства завода на новое место, расположенное дальше от границы.

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Версия на английском языке Armenia says ready for negotiations with Azerbaijan regarding plant in Arazdayan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Arazdəyəndəki zavodla bağlı Azərbaycanla danışıqlara hazır olduğunu açıqlayıb

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