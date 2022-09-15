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Армения провокациями усугубляет свое положение, в котором оказалась

Армения провокациями усугубляет свое положение, в котором оказалась "За последние 200 лет армяне совершали в отношении азербайджанцев множество провокаций. В начале прошлого века в Баку и других регионах Азербайджана армяне жестоко расправились с тысячами азербайджанцев".
Внутренняя политика
15 сентября 2022 г. 14:52
Армения провокациями усугубляет свое положение, в котором оказалась

"За последние 200 лет армяне совершали в отношении азербайджанцев множество провокаций. В начале прошлого века в Баку и других регионах Азербайджана армяне жестоко расправились с тысячами азербайджанцев".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

По его словам, тогда Азербайджан при поддержке турецкой армии решительно прекратил оккупацию: "Сравнивая тот и нынешний период, можно увидеть много параллелей. Не достигшая своих целей тогда Армения, в последующие годы продолжала политику геноцида против азербайджанского народа, в результате чего погибло много наших граждан. В 44-дневной войне Азербайджанская армия решительно пресекла очередную провокацию Армении. Однако Армения даже из этого горького поражения не извлекал урока и продолжила провокации".

Депутат напомнил об очередной провокации армян 12 сентября и подчеркнул, что страна-агрессор вновь не добилась желаемого: " Армения должна понимать, что этими провокациями усугубляет положение в котором оказалась".

"Полная поддержка братской Турцией справедливой позиции Азербайджана вновь показала высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией. Сейчас устанавливается новый миропорядок. На фоне современных вызовов усиление сотрудничества между тюркскими государствами превратилось в необходимость. Азербайджан, в свою очередь, предпринимает все необходимые шаги для этого", - добавил Дж.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке "Ermənistan təxribatlara əl atmaqla düşdüyü vəziyyəti daha da ağırlaşdırır" - RƏY

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