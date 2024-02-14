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Армения не вернула тела 33 граждан Азербайджана, которых посетил МККК

Армения не вернула тела 33 граждан Азербайджана, которых посетил МККК Армения не вернула Азербайджану тела 33 человек, официально зарегистрированных Международным комитетом Красного Креста (МККК) и погибших в плену во время Первой Карабахской войны.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 11:02
Армения не вернула тела 33 граждан Азербайджана, которых посетил МККК

Армения не вернула Азербайджану тела 33 человек, официально зарегистрированных Международным комитетом Красного Креста (МККК) и погибших в плену во время Первой Карабахской войны.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Отмечается, что судьба 54 пропавших без вести в Первой Карабахской войне азербайджанцев серьезно беспокоит азербайджанское общество: "По информации, полученной в 1998-2001 годах, 54 гражданина Азербайджана, которые были взяты в заложники во время Первой Карабахской войны, были посещены представителями Международного Комитета Красного Креста (МККК) в местах содержания в Армении и на оккупированных в то время территориях Азербайджана и официально зарегистрированы этим учреждением. Однако позже тела 17 из них были переданы Азербайджану, дальнейшую судьбу 4 человек выяснить не удалось. Несмотря на сообщения о смерти 33 человек в местах содержания, их тела не были возвращены".

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Версия на английском языке State Commission: Armenia did not return bodies of 33 Azerbaijani citizens visited by ICRC
Версия на азербайджанском языке Ermənistan BXQK-nın baş çəkdiyi 33 Azərbaycan vətəndaşının meyitini qaytarmayıb

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