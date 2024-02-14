Армения не вернула тела 33 граждан Азербайджана, которых посетил МККК

Армения не вернула Азербайджану тела 33 человек, официально зарегистрированных Международным комитетом Красного Креста (МККК) и погибших в плену во время Первой Карабахской войны.

Армения не вернула Азербайджану тела 33 человек, официально зарегистрированных Международным комитетом Красного Креста (МККК) и погибших в плену во время Первой Карабахской войны.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Отмечается, что судьба 54 пропавших без вести в Первой Карабахской войне азербайджанцев серьезно беспокоит азербайджанское общество: "По информации, полученной в 1998-2001 годах, 54 гражданина Азербайджана, которые были взяты в заложники во время Первой Карабахской войны, были посещены представителями Международного Комитета Красного Креста (МККК) в местах содержания в Армении и на оккупированных в то время территориях Азербайджана и официально зарегистрированы этим учреждением. Однако позже тела 17 из них были переданы Азербайджану, дальнейшую судьбу 4 человек выяснить не удалось. Несмотря на сообщения о смерти 33 человек в местах содержания, их тела не были возвращены".