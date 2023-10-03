Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку

Cотрудниками Службы госбезопасности Азербайджана (СГБ) задержан бывший «президент» сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян.

Cотрудниками Службы госбезопасности Азербайджана (СГБ) задержан бывший "президент" сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян.

По полученным Report сведениям, в настоящее время его везут в Баку.

Отметим, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали и доставили в Баку бывших лидеров, так называемых "экс-президентов" незаконного сепаратистского режима в Карабахском регионе Аркадия Гукасяна (1997-2007) и Бако Саакяна (2007-2020), а также "представителя" дашнаков в Карабахе и бывшего так называемого "председателя парламента" незаконного режима Давида Ишханяна.