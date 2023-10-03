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Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку

Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку Cотрудниками Службы госбезопасности Азербайджана (СГБ) задержан бывший «президент» сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян.
Внутренняя политика
3 октября 2023 г. 20:31
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку

Cотрудниками Службы госбезопасности Азербайджана (СГБ) задержан бывший "президент" сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян.

По полученным Report сведениям, в настоящее время его везут в Баку.

Отметим, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали и доставили в Баку бывших лидеров, так называемых "экс-президентов" незаконного сепаратистского режима в Карабахском регионе Аркадия Гукасяна (1997-2007) и Бако Саакяна (2007-2020), а также "представителя" дашнаков в Карабахе и бывшего так называемого "председателя парламента" незаконного режима Давида Ишханяна.

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Версия на английском языке Arayik Harutyunyan detained by Azerbaijan's State Security Service
Версия на азербайджанском языке Araik Arutyunyan saxlanılaraq Bakıya gətirilir

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