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    Арифу Гасымову присвоено почетное звание "Заслуженный врач", Эльшану Мамедову - почетное звание "Заслуженный журналист"

    Президент Азербайджана подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Арифу Араз оглу Гасымову почетного звания "Заслуженный врач".

    Как сообщает Report, почетное звание "Заслуженный врач" было присвоено А. Гасымову за заслуги в развитии здравоохранения в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики.

    Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении полковнику-лейтенанту Эльшану Султанали оглу Мамедову почетного звания  "Заслуженный журналист" за многолетнюю плодотворную деятельность в журнале и газете "Серхедчи" Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

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