Ариф Гаджилы: Дата назначения съезда "Мусават" зависит от хода подготовительных работ

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Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "Ведутся подготовительные работы для проведения очередного съезда партии "Мусават". Дата назначения съезда зависит от хода подготовительных работ".

Об этом Report сказал башган партии Ариф Гаджилы.

По его словам, съезд планируется провести до конца года.

На вопрос "Выдвинете ли Вы свою кандидатуру на очередном съезде партии?", А.Гаджилы ответил: "Этап выдвижения кандидатуры еще впереди".

Напомним, что последний съезд партии прошел в 2014 году, и в результате голосования Ариф Гаджилы был избран башганом партии. В этом году срок его полномочий истекает.