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Арестованы должностные лица Бакинского транспортного агентства

Арестованы должностные лица Бакинского транспортного агентства В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями должностных лиц Бакинского транспортного агентства.
Внутренняя политика
26 июля 2023 г. 20:34
Арестованы должностные лица Бакинского транспортного агентства

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями должностных лиц Бакинского транспортного агентства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствием выявлены серьезные подозрения в том, что заместитель начальника отдела организации дорожного движения Вугар Гусейнов, работая на этой должности, в сговоре с советником указанной структуры Хикметом Велизаде в июне-июле 2023 года в обмен на проведение соответствующих процедур по организации парковочных мест на территории города Баку получил от различных лиц денежные средства в сумме 16 тысяч 500 манатов.

На основании предварительных доказательств Вугару Гусейнову и Хикмету Велизаде было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (Получение взятки в крупном размере группой лиц, ранее вступивших в сговор), решением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Nəqliyyat Agentliyinin vəzifəli şəxsləri həbs olunub

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