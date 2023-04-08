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Арестовано должностное лицо ИВ Абшеронского района

Арестовано должностное лицо ИВ Абшеронского района Арестован представитель главы Исполнительной власти (ИВ) Абшеронского района по административно-территориальному округу поселка Мехдиабад Али Гасанов.
Внутренняя политика
8 апреля 2023 г. 21:22
Арестовано должностное лицо ИВ Абшеронского района

Арестован представитель главы Исполнительной власти (ИВ) Абшеронского района по административно-территориальному округу поселка Мехдиабад Али Гасанов.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в рамках оперативно-розыскных мероприятий в связи с противоправными действиями А.Гасанова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Али Гасанов получил взятки от большого числа граждан взамен на выдачу разрешений на строительство частных жилых домов на земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных в поселке Мехдиабад, справок различного содержания и общее покровительство.

Али Гасанову было предъявлено обвинение по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (повторное получение взятки) УК Азербайджана, в его отношении на основании решения суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin vəzifəli şəxsi həbs edilib

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