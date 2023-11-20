О нас

Расследуется информация, предоставленная совершившим геноцид в Ходжалы армянским террористом Рашидом Бегларяном

Расследуется информация, предоставленная совершившим геноцид в Ходжалы армянским террористом Рашидом Бегларяном Расследуется информация, предоставленная армянским террористом, совершившим геноцид против азербайджанцев в Ходжалы.
Внутренняя политика
20 ноября 2023 г. 10:33
Расследуется информация, предоставленная совершившим геноцид в Ходжалы армянским террористом Рашидом Бегларяном

Расследуется информация, предоставленная армянским террористом, совершившим геноцид против азербайджанцев в Ходжалы.

Как передает Report, информацию распространила Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В информации отмечается, что подозреваемый в совершении пыток в отношении пленных азербайджанцев, удерживавшихся в детской больнице номер 3 в городе Ханкенди, а также преступлений против мира и человечности, военных преступлений, участии в деятельности незаконных вооруженных формирований Бегларян Рашид Арамаиси обвинен по статьям 112, 113, 115.2, 279.1 318.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и арестован. Определены лица, которые подвергались пыткам со стороны указанного лица, они признаны потерпевшими по уголовному делу.

В ходе допроса обвиняемый Рашид Бегларян проинформирол о том, что был участником Ходжалинской трагедии, совершенной в феврале 1992 года, сказал, что 25 февраля 1992 года вооруженные силы Армении и действовавшие в их подчинении армянские незаконные вооруженные формирования напали на густонаселенный город Ходжалы. В соответствии с заранее составленным планом, выжившим мирным азербайджанцам были даны ложные обещания, что они смогут безопасно пройти через Аскеранский район в направлении Агдамского района. Двадцать шестого февраля 1992 года эти вооруженные формирования, в которые входил и Бегларян, с целью массового истребления азербайджанцев заманили в засаду вблизи Аскеранской крепости почти 200 мирных граждан, которые двигались вдоль реки Гаргарчай в направлении Агдамского района, при этом большинство из них составляли женщины, дети и старики, и расстреляли их из автоматических оружий. После того как личные вещи погибших были разворованы членами преступной группировки, их тела были захоронены в окрестностях Аскеранской крепости.

В ходе следственных действий Рашид Бегларян дал подробную информацию об этом, наглядно указав места совершения преступных действий в отношении гражданского населения.

В настоящее время следствие по вышеотмеченным преступным деяниям продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətmiş erməni terrorçu Raşid Beqlaryanın verdiyi məlumatlar araşdırılır

Экслюзивные новости

Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi