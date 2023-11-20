Расследуется информация, предоставленная совершившим геноцид в Ходжалы армянским террористом Рашидом Бегларяном

Расследуется информация, предоставленная армянским террористом, совершившим геноцид против азербайджанцев в Ходжалы.

Расследуется информация, предоставленная армянским террористом, совершившим геноцид против азербайджанцев в Ходжалы.

Как передает Report, информацию распространила Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В информации отмечается, что подозреваемый в совершении пыток в отношении пленных азербайджанцев, удерживавшихся в детской больнице номер 3 в городе Ханкенди, а также преступлений против мира и человечности, военных преступлений, участии в деятельности незаконных вооруженных формирований Бегларян Рашид Арамаиси обвинен по статьям 112, 113, 115.2, 279.1 318.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и арестован. Определены лица, которые подвергались пыткам со стороны указанного лица, они признаны потерпевшими по уголовному делу.

В ходе допроса обвиняемый Рашид Бегларян проинформирол о том, что был участником Ходжалинской трагедии, совершенной в феврале 1992 года, сказал, что 25 февраля 1992 года вооруженные силы Армении и действовавшие в их подчинении армянские незаконные вооруженные формирования напали на густонаселенный город Ходжалы. В соответствии с заранее составленным планом, выжившим мирным азербайджанцам были даны ложные обещания, что они смогут безопасно пройти через Аскеранский район в направлении Агдамского района. Двадцать шестого февраля 1992 года эти вооруженные формирования, в которые входил и Бегларян, с целью массового истребления азербайджанцев заманили в засаду вблизи Аскеранской крепости почти 200 мирных граждан, которые двигались вдоль реки Гаргарчай в направлении Агдамского района, при этом большинство из них составляли женщины, дети и старики, и расстреляли их из автоматических оружий. После того как личные вещи погибших были разворованы членами преступной группировки, их тела были захоронены в окрестностях Аскеранской крепости.

В ходе следственных действий Рашид Бегларян дал подробную информацию об этом, наглядно указав места совершения преступных действий в отношении гражданского населения.

В настоящее время следствие по вышеотмеченным преступным деяниям продолжается.