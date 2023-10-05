Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности

Бывший "президент" сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности.

Бывший "президент" сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно заявлению, генпрокуратура и СГБ продолжают комплексные меры для расследования преступлений против мира и человечества, а также актов терроризма, военных и прочих преступлений, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана.

В ходе расследования установлено, что Арутюнян Араик Владимирович (1973 г.р), в лице "президента" и других "служащих" так называемой "Нагорно-Карабахской Республики", созданной марионеточным сепаратистским режимом на территории Азербайджанской Республики, участвовал в агрессивной войне против Азербайджана.

Следствием также установлено, что А.Арутюнян участвовал в вербовке, подготовке и финансировании наемников, организации их участия в военном конфликте и военных действиях, в ходе вооруженного конфликта нарушал нормы международного гуманитарного права и отдавал преступные приказы.

Расследование установило, что Араик Арутюнян в то же время принимал участие в создании и деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана, обеспечении этих формирований оружием, их комплектными частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и армейскими снаряжениями, организовывал их военную подготовку.

Кроме того, он участвовал в незаконном ввозе оружия и военной техники на территорию Азербайджана и финансировании терроризма.

В заявлении говорится, что установлена причастность Араика Арутюняна к минированию территорий Азербайджанской Республики в целях совершения террористических актов, и ракетным ударам по городу Гянджа и населенным пунктам Бардинского района, приведшим к гибели и ранениям большого числа гражданского населения. Наряду с этим, он участвовал в организации терактов, причинивших серьезный ущерб гражданской и военной инфраструктуре, и других многочисленных преступлениях, говорится в заявлении.

"Араик Арутюнян 28 октября 2020 года был привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям УК Азербайджанской Республики, на основе решения суда об аресте был объявлен в международный розыск", - отмечается в заявлении.

В ведомствах напомнили, что Араик Арутюнян был задержан сотрудниками Службы госбезопасности 3 сентября в Ханкенди и доставлен в Баку, ему предъявлены обвинения по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим статьям УК АР.

Генпрокуратура и СГБ Азербайджана продолжают необходимые и неотложные следственно-оперативные мероприятия.