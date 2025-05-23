Араик Арутюнян назвал варварством разрушение кладбищ на ранее оккупированных территориях Азербайджана

На продолжившемся судебном процессе в Бакинском военном суде представлен видеоматериал с участием Араика Арутюняна, он ответил на вопросы государственных обвинителей.

Сегодня в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса был продемонстрирован видеоматериал с участием Араика Арутюняна, на котором он ответил на вопросы государственных обвинителей.

Как сообщает Report, на видеокадрах видно, как обвиняемый сидит на танке вместе с Самвелом Карапетяном и наблюдает с биноклем за местностью.

Отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, А. Арутюнян назвал сказанное им в видеоматериале ложью и заявил, что высказал эти взгляды от имени его брата.

Относительно высказанных в видеоматериале мнений о взятии села Гюллюджа (село в Агдамском районе - ред.) он заявил: "Когда я сказал, что мы вошли в Гюллюджу, я имел в виду 8-й полк".

А. Арутюнян узнал себя на некоторых фотографиях, показанных в ходе судебного разбирательства. На большинстве из них он появляется в военной форме.

Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли спросил обвиняемого о том, почему не выполнялись резолюции ООН.

Отвечая на вопросы, он сказал: "Решение по этому поводу было. Но я не знаю, почему оно не было реализовано. Я также встречался с Левоном Тер-Петросяном. Я понял, что единогласия не было".

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, обвиняемый заявил, что принимал участие в одной из двух встреч, проведенных между Арменией и бывшей так называемой структурой в 2018-2019 годах, и сказал: "Я принял пост "президента" в мае 2020 года. В июне я попросил премьер-министра Армении Никола Пашиняна созвать заседание. Я хотел провести переговоры с Азербайджаном и достичь окончательного соглашения. Этот разговор включал также четыре резолюции ООН".

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вусала Алиева о разграблении некогда оккупированных территорий Азербайджана, А. Арутюнян назвал разрушение кладбищ варварством.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжится 26 мая.