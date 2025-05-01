Аппарат омбудсмена выявил серьезные нарушения в ряде реабилитационных центров

Аппарат омбудсмена выявил серьезные нарушения в реабилитационных центрах

Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана выявили серьезные нарушения в ряде реабилитационных центров, оказывающих услуги лицам с различными видами зависимостей.

Как сообщает Report, проверки проведены по поручению омбудсмена Сабины Алиевой.

Мониторинг был проведен в реабилитационных учреждениях "Parlaq həyat" для мужчин и "Womens rehab" для женщин. В учреждениях выявлены недочеты, касающиеся условий содержания, прав пациентов и правовых основ деятельности.

По итогам проверок даны рекомендации для устранения выявленных нарушений.