Аппарат омбудсмена внес ясность в вопрос завершения срока полномочий Эльмиры Сулеймановой

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Продолжение Эльмирой Сулеймановой деятельности в качестве уполномоченного по правам человека Азербайджана соответствует законодательству".

Об этом Report сообщил руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы.

По его словам, согласно закону "Об уполномоченном по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмене)", в случае, если в день завершения полномочий омбудсмена не будет избран новый уполномоченный, он продолжает исполнять свои полномочия. В этом случае срок его полномочий считается истекшим со дня избрания нового уполномоченного.

Отметим, что 5 марта 2010 года Эльмира Сулейманова во второй раз была избрана уполномоченным по правам человека Азербайджана (омбудсменом). Срок ее полномочий истек 5 марта текущего года.

Согласно законодательству, президент Азербайджана представит в парламент трех кандидатов для избрания нового омбудсмена. В течение 15-ти дней парламент должен принять решение касательно избрания уполномоченного.