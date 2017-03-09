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    Аппарат омбудсмена внес ясность в вопрос завершения срока полномочий Эльмиры Сулеймановой

    Продолжение ею деятельности соответствует законодательству

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Продолжение Эльмирой Сулеймановой деятельности в качестве уполномоченного по правам человека Азербайджана соответствует законодательству".

    Об этом Report сообщил руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы.

    По его словам, согласно закону "Об уполномоченном по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмене)", в случае, если в день завершения полномочий омбудсмена не будет избран новый уполномоченный, он продолжает исполнять свои полномочия. В этом случае срок его полномочий считается истекшим со дня избрания нового уполномоченного.

    Отметим, что 5 марта 2010 года Эльмира Сулейманова во второй раз была избрана уполномоченным по правам человека Азербайджана (омбудсменом). Срок ее полномочий истек 5 марта текущего года.

    Согласно законодательству, президент Азербайджана представит в парламент трех кандидатов для избрания нового омбудсмена. В течение 15-ти дней парламент должен принять решение касательно избрания уполномоченного.

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