Аппарат омбудсмена провел просветительские мероприятия в учебных заведениях на освобожденных территориях

В рамках "Месяца прав ребенка", объявленного по инициативе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана, Аппарат омбудсмена впервые организовал просветительские мероприятия по защите прав детей в образовательных учреждениях на освобожденны

В рамках "Месяца прав ребенка", объявленного по инициативе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана, Аппарат омбудсмена впервые организовал просветительские мероприятия по защите прав детей в образовательных учреждениях на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Аппарата.

Сотрудники сектора защиты прав детей ведомства провели просветительские мероприятия на темы "Права ребенка и механизмы защиты", "Роль работников образования в защите прав детей" в средней школе №1 города Шуша, средней школе №1 имени Мирзы Улугбека города Физули, средней школе имени Мехди Мехдизаде города Джебраил и средней школе села Агалы Зангиланского района.

На мероприятиях учащимся была предоставлена информация о Конвенции ООН "О правах ребенка" и ее руководящих принципах, защите детей от вредных воздействий, ранних браках, буллинге, детском труде, национальных и международных механизмах защиты прав, в частности, масштабной деятельности омбудсмена в сфере защиты прав детей. Также с работниками образования были проведены обсуждения по вопросам защиты детей от всех форм дискриминации, недопустимости насилия в отношении детей, обязанностей педагогов, существующим проблемам и путям их решения.

Просветительские мероприятия в целом охватили 240 учащихся и 62 представителя педагогического состава. На мероприятиях были розданы издания Конвенции "О правах ребенка" на понятном для детей языке, подготовленные по инициативе омбудсмена в рамках месячника совместно с Представительством Детского фонда ООН в Азербайджане.

В рамках визита также были изучены созданные условия и общее состояние обеспечения прав детей в детском саду-яслях села Агалы Зангиланского района, проведены правовые просветительские беседы с персоналом учреждения.

