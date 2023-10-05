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Аппарат омбудсмена: Продолжающаяся пропаганда реваншистских идей в Армении вызывает обеспокоенность

Аппарат омбудсмена: Продолжающаяся пропаганда реваншистских идей в Армении вызывает обеспокоенность В аппарате омбудсмена Азербайджана выразили обеспокоенность продолжающейся пропагандой реваншистских идей и политики азербайджанофобии в Армении.
Внутренняя политика
5 октября 2023 г. 12:42
Аппарат омбудсмена: Продолжающаяся пропаганда реваншистских идей в Армении вызывает обеспокоенность

В аппарате омбудсмена Азербайджана выразили обеспокоенность продолжающейся пропагандой реваншистских идей и политики азербайджанофобии в Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится заявлении аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.

"На фоне предпринимаемых Азербайджаном решительных шагов по обеспечению прав и реинтеграции армянских жителей Карабаха, продолжающаяся пропаганда реваншистских идей и политики азербайджанофобии некоторыми кругами в Армении вызывает обеспокоенность", - говорится в заявлении.

В аппарате отметили, что для эффективного обеспечения прав и свобод людей, а также поддержки мирного процесса следует избегать пропаганды ненависти.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Aparatı: "Ermənistanda revanşist ideyaların təbliği narahatlıq doğurur"

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