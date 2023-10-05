Аппарат омбудсмена: Продолжающаяся пропаганда реваншистских идей в Армении вызывает обеспокоенность

В аппарате омбудсмена Азербайджана выразили обеспокоенность продолжающейся пропагандой реваншистских идей и политики азербайджанофобии в Армении.

В аппарате омбудсмена Азербайджана выразили обеспокоенность продолжающейся пропагандой реваншистских идей и политики азербайджанофобии в Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится заявлении аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.

"На фоне предпринимаемых Азербайджаном решительных шагов по обеспечению прав и реинтеграции армянских жителей Карабаха, продолжающаяся пропаганда реваншистских идей и политики азербайджанофобии некоторыми кругами в Армении вызывает обеспокоенность", - говорится в заявлении.

В аппарате отметили, что для эффективного обеспечения прав и свобод людей, а также поддержки мирного процесса следует избегать пропаганды ненависти.