Аппарат омбудсмена приступает к мониторингу в связи с президентскими выборами

Аппарат омбудсмена приступает к мониторингу в связи с президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Аппарат омбудсмена приступает к мониторингу в связи с президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Как сообщает Report, об этом руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы заявил, выступая в ходе круглого стола на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

Он отметил, что первоначально мониторинг будет проводиться в местах, отведенных для встреч с избирателями:

"К омбудсмену уже поступают обращения по поводу нарушения избирательного права. Они оперативно расследуются совместно с Центральной избирательной комиссией".