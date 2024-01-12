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Аппарат омбудсмена приступает к мониторингу в связи с президентскими выборами

Аппарат омбудсмена приступает к мониторингу в связи с президентскими выборами Аппарат омбудсмена приступает к мониторингу в связи с президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.
Внутренняя политика
12 января 2024 г. 11:25
Аппарат омбудсмена приступает к мониторингу в связи с президентскими выборами

Аппарат омбудсмена приступает к мониторингу в связи с президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Как сообщает Report, об этом руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы заявил, выступая в ходе круглого стола на тему "Обеспечение избирательного права граждан".

Он отметил, что первоначально мониторинг будет проводиться в местах, отведенных для встреч с избирателями:

"К омбудсмену уже поступают обращения по поводу нарушения избирательного права. Они оперативно расследуются совместно с Центральной избирательной комиссией".

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Версия на английском языке Office of Ombudsman starts monitoring in connection with presidential elections
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Aparatı Prezident seçkiləri ilə bağlı monitorinqlərə başlayır

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