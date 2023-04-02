Аппарат омбудсмена проведет просветительскую кампанию для лиц с аутизмом

Резолюцией ООН от 18 декабря 2007 года 2 апреля объявлен Всемирным днем просвещения об аутизме.

Резолюцией ООН от 18 декабря 2007 года 2 апреля объявлен Всемирным днем просвещения об аутизме.

Как сообщили Report в Аппарате уполномоченной по правам человека (омбудсмен) Азербайджана, в связи с этим в течение апреля аппарат и региональные центры будут активно проводить информационную кампанию по поддержке людей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

"Существуют неправильные представления об отношениях, дружбе и общении людей с аутизмом. Вместе мы можем уверенно двигаться к инклюзивному обществу, ломая эти ложные стереотипы. Ведь с аутизмом можно дружить, общаться, учиться, найти работу, продуктивно проводить досуг и добиваться больших успехов в жизни.

Обращаясь ко всем соответствующим государственным структурам, институтам гражданского общества, включая неправительственные организации, СМИ, а также частному сектору и всей общественности, будучи институтом уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана приглашаем их присоединиться к объявленной нами кампании, чтобы внести свой вклад в создание равных возможностей для людей, нуждающихся в особой заботе, и приглашаем всех присоединиться к нашему флешмобу, поделившись хэштегом #AutismisPossible", - отметили в офисе омбудсмена.