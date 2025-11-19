Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) выявило факт подделки за рубежом официальных фитосанитарных сертификатов.

Как сообщили Report в АПБА, расследование началось после того, как Штаб мониторинга продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства Израиля направил Агентству запрос о подтверждении подлинности ряда фитосанитарных сертификатов.

В ходе проверки специалисты АПБА обнаружили, что представленные документы являются фальшивыми. При сканировании QR-кодов на поддельных сертификатах происходило перенаправление на фиктивные домены e-afsa.com, storage2.me-qr.com и cdn.qr-code-generator.com. Эксперты установили, что данные ресурсы были созданы в различных зарубежных юрисдикциях.

По информации Агентства, подлинные сертификаты АПБА при сканировании QR-кода всегда перенаправляют исключительно на официальный правительственный домен e-afsa.gov.az.

Израильское ведомство было проинформировано о выявленных несоответствиях. Для продолжения расследования АПБА запросило другие необходимые документы для продолжения расследования. Все материалы по факту подделки документов переданы в правоохранительные органы для правовой оценки.

"К лицам, осуществляющим такую ​​деятельность, будут приняты самые строгие меры в рамках законодательства", - предупредили в Агентстве.